Diretório de Empresas
Dragos
Trabalha aqui? Reivindique a Sua Empresa

Dragos Salários

A faixa salarial da Dragos varia de $96,900 em remuneração total por ano para um Recursos Humanos no limite inferior a $348,250 para um Arquiteto de Soluções no limite superior. A Levels.fyi recolhe salários anónimos e verificados de funcionários atuais e antigos da Dragos. Última atualização: 8/18/2025

$160K

Seja Pago, Não Seja Manipulado

Negociamos milhares de ofertas e, regularmente, conseguimos aumentos de $30K+ (por vezes $300K+).Obtenha o seu salário negociado ou a sua revisão de currículo pelos verdadeiros especialistas - recrutadores que o fazem diariamente.

Engenheiro de Software
Median $195K
Recursos Humanos
$96.9K
Designer de Produto
$215K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

60 9
60 9
Analista de Cibersegurança
$181K
Gestor de Engenharia de Software
$223K
Arquiteto de Soluções
$348K
Falta o seu cargo?

Pesquise todos os salários na nossa página de remuneração ou adicione o seu salário para ajudar a desbloquear a página.


FAQs

据报道，Dragos最高薪的职位是Arquiteto de Soluções at the Common Range Average level，年总薪酬为$348,250。这包括基本工资以及任何潜在的股票薪酬和奖金。
据报道，Dragos的年总薪酬中位数为$204,960。

Ofertas de Emprego em Destaque

    Nenhuma oferta de emprego em destaque encontrada para Dragos

Empresas Relacionadas

  • MadHive
  • Pony.ai
  • Ramp
  • MOSAIC Technologies Group
  • Intellimize
  • Ver todas as empresas ➜

Outros Recursos