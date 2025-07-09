Diretório de Empresas
Drager
Drager Salários

A faixa salarial da Drager varia de $51,270 em remuneração total por ano para um Gestor de Projeto no limite inferior a $168,840 para um Gestor de Produto no limite superior.

$160K

Engenheiro Mecânico
$123K
Gestor de Produto
$169K
Gestor de Projeto
$51.3K

Vendas
$88.6K
Engenheiro de Software
$86.4K

Engenheiro de Software Full-Stack

Gestor de Engenharia de Software
$90.8K
Arquiteto de Soluções
$106K
FAQs

O cargo mais bem pago reportado na Drager é Gestor de Produto at the Common Range Average level com uma remuneração total anual de $168,840. Isto inclui o salário base, bem como qualquer potencial remuneração em ações e bónus.
A remuneração total anual mediana reportada na Drager é $90,847.

