DraftKings Salários

A faixa salarial da DraftKings varia de $86,028 em remuneração total por ano para um Recrutador no limite inferior a $302,625 para um Gestor de Engenharia de Software no limite superior. A Levels.fyi recolhe salários anónimos e verificados de funcionários atuais e antigos da DraftKings . Última atualização: 8/18/2025