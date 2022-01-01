Diretório de Empresas
DraftKings Salários

A faixa salarial da DraftKings varia de $86,028 em remuneração total por ano para um Recrutador no limite inferior a $302,625 para um Gestor de Engenharia de Software no limite superior. A Levels.fyi recolhe salários anónimos e verificados de funcionários atuais e antigos da DraftKings. Última atualização: 8/18/2025

$160K

Engenheiro de Software
L10 $155K
L9 $207K
L8 $253K
L7 $267K

Engenheiro de Software Backend

Engenheiro de Software Full-Stack

Engenheiro de Dados

Engenheiro de Fiabilidade de Site

Gestor de Engenharia de Software
L7 $249K
L6 $303K
Gestor de Produto
L8 $205K
L7 $193K

Analista de Negócios
Median $112K
Cientista de Dados
Median $175K
Analista de Dados
Median $90K
Designer de Produto
Median $148K
Gestor de Ciência de Dados
$265K
Analista Financeiro
$159K
Marketing
$124K
Gestor de Programa
$92.5K
Recrutador
$86K
Plano de Aquisição

25%

ANO 1

25%

ANO 2

25%

ANO 3

25%

ANO 4

Tipo de Ação
RSU

Na DraftKings, as RSUs estão sujeitas a um plano de aquisição de 4 anos:

  • 25% adquire em 1st-ANO (25.00% anual)

  • 25% adquire em 2nd-ANO (6.25% trimestral)

  • 25% adquire em 3rd-ANO (6.25% trimestral)

  • 25% adquire em 4th-ANO (6.25% trimestral)

FAQs

O cargo mais bem pago reportado na DraftKings é Gestor de Engenharia de Software at the L6 level com uma remuneração total anual de $302,625. Isto inclui o salário base, bem como qualquer potencial remuneração em ações e bónus.
A remuneração total anual mediana reportada na DraftKings é $175,000.

Outros Recursos