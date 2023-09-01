DPG Media Salários

A faixa salarial da DPG Media varia de $44,948 em remuneração total por ano para um Marketing no limite inferior a $134,980 para um Gestor de Engenharia de Software no limite superior. A Levels.fyi recolhe salários anónimos e verificados de funcionários atuais e antigos da DPG Media . Última atualização: 8/18/2025