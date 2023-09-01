Diretório de Empresas
DPG Media
    DPG Media is the largest media company in the Netherlands, with a portfolio of strong national, regional, and local brands that inform, inspire, and entertain millions of Dutch households.

    dpgmediagroup.com
    Website
    2009
    Ano de Fundação
    6,000
    Número de Funcionários
    $1B-$10B
    Receita Estimada
    Sede

