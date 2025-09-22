Diretório de Empresas
DP World
DP World Gestor de Engenharia de Software Salários

O pacote de remuneração in India mediano de Gestor de Engenharia de Software na DP World totaliza ₹8.17M por year. Veja a discriminação do salário base, acções e bónus para os pacotes de remuneração total da DP World. Última atualização: 9/22/2025

Pacote Mediano
company icon
DP World
Software Engineering Manager
Bengaluru, KA, India
Total por ano
₹8.17M
Nível
-
Base
₹6.87M
Stock (/yr)
₹0
Bónus
₹1.29M
Anos na empresa
3 Anos
Anos exp
12 Anos
Quais são os níveis de carreira na DP World?

₹13.94M

Últimas Submissões Salariais
Perguntas Frequentes

O pacote salarial com maior remuneração reportado para um Gestor de Engenharia de Software na DP World in India situa-se numa remuneração total anual de ₹10,812,636. Isto inclui o salário base bem como qualquer compensação potencial em ações e bónus.
A remuneração total anual mediana reportada na DP World para a função de Gestor de Engenharia de Software in India é ₹6,871,484.

