A remuneração de Engenheiro de Software in India na DP World varia de ₹2.21M por year para SDE a ₹4.97M por year para Group SDE 2. O pacote de remuneração in India mediano year totaliza ₹4.08M. Veja a discriminação do salário base, acções e bónus para os pacotes de remuneração total da DP World. Última atualização: 9/22/2025
Nome do Nível
Total
Base
Ações
Bónus
SDE
₹2.21M
₹2M
₹0
₹208K
Group SDE 1
₹3.11M
₹2.79M
₹0
₹314K
Group SDE 2
₹4.97M
₹4.47M
₹0
₹500K
Group Senior SDE
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Empresa
Nome do Nível
Anos de Experiência
Remuneração Total
