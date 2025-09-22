Diretório de Empresas
DP World
DP World Gestor de Produto Salários

O pacote de remuneração in India mediano de Gestor de Produto na DP World totaliza ₹6.78M por year. Veja a discriminação do salário base, acções e bónus para os pacotes de remuneração total da DP World. Última atualização: 9/22/2025

Pacote Mediano
company icon
DP World
Product Manager
Bengaluru, KA, India
Total por ano
₹6.78M
Nível
Senior
Base
₹5.78M
Stock (/yr)
₹0
Bónus
₹997K
Anos na empresa
2-4 Anos
Anos exp
5-10 Anos
Quais são os níveis de carreira na DP World?

₹13.94M

Perguntas Frequentes

O pacote salarial com maior remuneração reportado para um Gestor de Produto na DP World in India situa-se numa remuneração total anual de ₹11,170,115. Isto inclui o salário base bem como qualquer compensação potencial em ações e bónus.
A remuneração total anual mediana reportada na DP World para a função de Gestor de Produto in India é ₹6,543,810.

Outros Recursos