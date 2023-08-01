Diretório de Empresas
DP World
DP World Salários

A faixa salarial da DP World varia de $22,984 em remuneração total por ano para um Operações de Serviço de Atendimento ao Cliente no limite inferior a $108,463 para um Gestor de Programa Técnico no limite superior. A Levels.fyi recolhe salários anónimos e verificados de funcionários atuais e antigos da DP World. Última atualização: 8/18/2025

$160K

Engenheiro de Software
Group SDE 1 $35.1K
Group SDE 2 $57K

Engenheiro de Software Backend

Engenheiro de Software Full-Stack

Engenheiro de Garantia de Qualidade (QA)

Gestor de Produto
Median $77.8K
Gestor de Engenharia de Software
Median $78.9K

Operações de Serviço de Atendimento ao Cliente
$23K
Analista de Dados
$46.6K
Designer Industrial
$81.6K
Tecnólogo de Informação (TI)
$37.3K
Gestor de Programa Técnico
$108K
Escritor Técnico
$41.4K
FAQs

The highest paying role reported at DP World is Gestor de Programa Técnico at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $108,463. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at DP World is $51,808.

Ofertas de Emprego em Destaque

    Nenhuma oferta de emprego em destaque encontrada para DP World

