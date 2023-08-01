DP World Salários

A faixa salarial da DP World varia de $22,984 em remuneração total por ano para um Operações de Serviço de Atendimento ao Cliente no limite inferior a $108,463 para um Gestor de Programa Técnico no limite superior. A Levels.fyi recolhe salários anónimos e verificados de funcionários atuais e antigos da DP World . Última atualização: 8/18/2025