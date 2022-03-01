Dow Salários

Diretório de Empresas
A faixa salarial da Dow varia de $34,354 em remuneração total por ano para um Designer de Produto no limite inferior a $417,900 para um Analista Financeiro no limite superior. A Levels.fyi recolhe salários anónimos e verificados de funcionários atuais e antigos da Dow. Última atualização: 8/18/2025

$160K

Engenheiro de Software
Median $103K

Cientista de Investigação

Engenheiro Mecânico
Median $125K

Engenheiro de Fabrico

Engenheiro Químico
Median $104K

Engenheiro de Investigação

Cientista de Dados
Median $164K
Contabilista
$72.6K
Engenheiro Biomédico
$107K
Analista de Negócios
$103K
Desenvolvimento Corporativo
$95.7K
Analista de Dados
$45.3K
Gestor de Ciência de Dados
$164K
Engenheiro Eletrotécnico
$111K
Analista Financeiro
$418K
Engenheiro de Hardware
$130K
Tecnólogo de Informação (TI)
$80.4K
Engenheiro de Materiais
$139K
Designer de Produto
$34.4K
Gestor de Produto
$279K
Gestor de Projeto
$116K
Vendas
$80.6K
Arquiteto de Soluções
$209K
Gestor de Programa Técnico
$61.1K
FAQs

O cargo mais bem pago reportado na Dow é Analista Financeiro at the Common Range Average level com uma remuneração total anual de $417,900. Isto inclui o salário base, bem como qualquer potencial remuneração em ações e bónus.
A remuneração total anual mediana reportada na Dow é $107,460.

