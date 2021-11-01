Diretório de Empresas
DoubleVerify
DoubleVerify Salários

A faixa salarial da DoubleVerify varia de $67,609 em remuneração total por ano para um Analista de Negócios no limite inferior a $340,290 para um Gestor de Programa Técnico no limite superior. A Levels.fyi recolhe salários anónimos e verificados de funcionários atuais e antigos da DoubleVerify. Última atualização: 8/18/2025

$160K

Engenheiro de Software
Median $208K
Gestor de Produto
Median $170K
Gestor de Engenharia de Software
Median $255K

Contabilista
$113K
Analista de Negócios
$67.6K
Analista de Dados
$108K
Cientista de Dados
$249K
Recursos Humanos
$113K
Designer de Produto
$194K
Gestor de Projeto
$143K
Vendas
$136K
Gestor de Programa Técnico
$340K
Investigador de Experiência do Utilizador
$111K
FAQs

Den högst betalande rollen som rapporterats på DoubleVerify är Gestor de Programa Técnico at the Common Range Average level med en årlig total kompensation på $340,290. Detta inkluderar baslön samt eventuell aktiekompensation och bonusar.
Den medianårliga totala kompensationen som rapporterats på DoubleVerify är $142,722.

Outros Recursos