Dotdash Meredith Engenheiro de Software Salários em Greater Toronto Area

O pacote de remuneração in Greater Toronto Area mediano de Engenheiro de Software na Dotdash Meredith totaliza CA$120K por year. Veja a discriminação do salário base, acções e bónus para os pacotes de remuneração total da Dotdash Meredith. Última atualização: 11/5/2025

Pacote Mediano
company icon
Dotdash Meredith
Data Engineer
Toronto, ON, Canada
Total por ano
CA$120K
Nível
Software Engineer 2
Base
CA$120K
Stock (/yr)
CA$0
Bónus
CA$0
Anos na empresa
2-4 Anos
Anos exp
5-10 Anos
Últimas Submissões Salariais
Empresa

Localização | Data

Nome do Nível

Etiqueta

Anos de Experiência

Total / Na Empresa

Remuneração Total

Base | Ações (ano) | Bónus
Perguntas Frequentes

O pacote salarial com maior remuneração reportado para um Engenheiro de Software na Dotdash Meredith in Greater Toronto Area situa-se numa remuneração total anual de CA$124,846. Isto inclui o salário base bem como qualquer compensação potencial em ações e bónus.
A remuneração total anual mediana reportada na Dotdash Meredith para a função de Engenheiro de Software in Greater Toronto Area é CA$115,889.

