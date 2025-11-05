Diretório de Empresas
Dotdash Meredith
Trabalha Aqui? Reclame a Sua Empresa
    Levels FYI Logo
  • Salários
  • Engenheiro de Software

  • Todos os Salários de Engenheiro de Software

  • Canada

Dotdash Meredith Engenheiro de Software Salários em Canada

A remuneração de Engenheiro de Software in Canada na Dotdash Meredith varia de CA$48.3K por year para Software Engineer 1 a CA$113K por year para Software Engineer 2. O pacote de remuneração in Canada mediano year totaliza CA$84.5K. Veja a discriminação do salário base, acções e bónus para os pacotes de remuneração total da Dotdash Meredith. Última atualização: 11/5/2025

Média Remuneração Por Nível
Adicionar RemuneraçãoComparar Níveis
Nome do Nível
Total
Base
Ações
Bónus
Software Engineer 1
(Nível de Entrada)
CA$48.3K
CA$48.3K
CA$0
CA$0
Software Engineer 2
CA$113K
CA$111K
CA$0
CA$2.5K
Senior Software Engineer 1
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$ --
Senior Software Engineer 2
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$ --
Ver 3 Mais Níveis
Adicionar RemuneraçãoComparar Níveis
Block logo
+CA$81.1K
Robinhood logo
+CA$124K
Stripe logo
+CA$28K
Datadog logo
+CA$48.9K
Verily logo
+CA$30.8K
Don't get lowballed
Últimas Submissões Salariais
AdicionarAdicionar RemuneraçãoAdicionar Remuneração

Empresa

Localização | Data

Nome do Nível

Etiqueta

Anos de Experiência

Total / Na Empresa

Remuneração Total

Base | Ações (ano) | Bónus
Nenhum salário encontrado
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Exportar DadosVer Vagas Abertas
Salários de Estágio

Contribuir
Quais são os níveis de carreira na Dotdash Meredith?

Receba Salários Verificados na sua Caixa de Entrada

Subscrever ofertas Engenheiro de Software verificadas.Receberá a discriminação dos detalhes de remuneração por e-mail. Saber Mais

Este site está protegido pelo reCAPTCHA e pela Política de Privacidade e Condições de Serviço da Google aplicam-se.

Títulos Incluídos

Submeter Novo Título

Engenheiro de Software Backend

Perguntas Frequentes

O pacote salarial com maior remuneração reportado para um Engenheiro de Software na Dotdash Meredith in Canada situa-se numa remuneração total anual de CA$120,928. Isto inclui o salário base bem como qualquer compensação potencial em ações e bónus.
A remuneração total anual mediana reportada na Dotdash Meredith para a função de Engenheiro de Software in Canada é CA$84,541.

Empregos em Destaque

    Nenhum emprego em destaque encontrado para Dotdash Meredith

Empresas Relacionadas

  • Google
  • Facebook
  • Uber
  • Databricks
  • Roblox
  • Ver todas as empresas ➜

Outros Recursos