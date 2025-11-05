A remuneração de Engenheiro de Software in Canada na Dotdash Meredith varia de CA$48.3K por year para Software Engineer 1 a CA$113K por year para Software Engineer 2. O pacote de remuneração in Canada mediano year totaliza CA$84.5K. Veja a discriminação do salário base, acções e bónus para os pacotes de remuneração total da Dotdash Meredith. Última atualização: 11/5/2025
Nome do Nível
Total
Base
Ações
Bónus
Software Engineer 1
CA$48.3K
CA$48.3K
CA$0
CA$0
Software Engineer 2
CA$113K
CA$111K
CA$0
CA$2.5K
Senior Software Engineer 1
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$ --
Senior Software Engineer 2
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$ --
Empresa
Nome do Nível
Anos de Experiência
Remuneração Total
|Nenhum salário encontrado
Unlock by Adding Your Salary!
Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
Títulos IncluídosSubmeter Novo Título