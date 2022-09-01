Diretório de Empresas
Dotdash Meredith
Dotdash Meredith Salários

A faixa salarial da Dotdash Meredith varia de $80,400 em remuneração total por ano para um Analista de Cibersegurança no limite inferior a $162,180 para um Designer de Produto no limite superior. A Levels.fyi recolhe salários anónimos e verificados de funcionários atuais e antigos da Dotdash Meredith. Última atualização: 8/18/2025

$160K

Engenheiro de Software
Median $144K

Engenheiro de Software Backend

Engenheiro de Software Full-Stack

Gestor de Produto
Median $145K
Marketing
$141K

Operações de Marketing
$141K
Designer de Produto
$162K
Gestor de Projeto
$126K
Analista de Cibersegurança
$80.4K
Gestor de Engenharia de Software
$123K
FAQs

O cargo mais bem pago reportado na Dotdash Meredith é Designer de Produto at the Common Range Average level com uma remuneração total anual de $162,180. Isto inclui o salário base, bem como qualquer potencial remuneração em ações e bónus.
A remuneração total anual mediana reportada na Dotdash Meredith é $140,700.

