Dormify Salários

O salário da Dormify varia de $62,685 em remuneração total por ano para um Gestor de Projeto na extremidade inferior a $90,450 para um Gestor de Produto na extremidade superior. O Levels.fyi recolhe salários anónimos e verificados de funcionários atuais e antigos da Dormify. Última atualização: 11/20/2025

Gestor de Produto
$90.5K
Gestor de Projeto
$62.7K
Não encontra o seu cargo?

Pesquise todos os salários na nossa página de remunerações ou adicione o seu salário para ajudar a desbloquear a página.


Perguntas Frequentes

A função com maior remuneração reportada na Dormify é Gestor de Produto at the Common Range Average level com uma remuneração total anual de $90,450. Isto inclui o salário base bem como qualquer compensação potencial em ações e bónus.
A remuneração total anual mediana reportada na Dormify é $76,568.

Outros Recursos

