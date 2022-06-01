dormakaba Salários

Diretório de Empresas
A faixa salarial da dormakaba varia de $18,526 em remuneração total por ano para um Engenheiro de Hardware no limite inferior a $170,056 para um Gestor de Engenharia de Software no limite superior. A Levels.fyi recolhe salários anónimos e verificados de funcionários atuais e antigos da dormakaba. Última atualização: 8/18/2025

$160K

Engenheiro de Hardware
$18.5K
Tecnólogo de Informação (TI)
$147K
Designer de Produto
$70.4K

Engenheiro de Software
$89.4K
Gestor de Engenharia de Software
$170K
FAQs

O cargo mais bem pago reportado na dormakaba é Gestor de Engenharia de Software at the Common Range Average level com uma remuneração total anual de $170,056. Isto inclui o salário base, bem como qualquer potencial remuneração em ações e bónus.
A remuneração total anual mediana reportada na dormakaba é $89,367.

Outros Recursos