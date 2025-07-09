Diretório de Empresas
Doodleblue Innovations
Doodleblue Innovations Salários

A faixa salarial da Doodleblue Innovations varia de $8,194 em remuneração total por ano para um Gestor de Produto no limite inferior a $11,978 para um Engenheiro de Software no limite superior. A Levels.fyi recolhe salários anónimos e verificados de funcionários atuais e antigos da Doodleblue Innovations. Última atualização: 8/17/2025

$160K

Gestor de Produto
$8.2K
Gestor de Projeto
$9.6K
Engenheiro de Software
$12K

FAQs

Den högst betalande rollen som rapporterats på Doodleblue Innovations är Engenheiro de Software at the Common Range Average level med en årlig total kompensation på $11,978. Detta inkluderar baslön samt eventuell aktiekompensation och bonusar.
Den medianårliga totala kompensationen som rapporterats på Doodleblue Innovations är $9,628.

