Domo Salários

O salário da Domo varia de $22,928 em remuneração total por ano para um Designer Gráfico na extremidade inferior a $183,000 para um Gestor de Produto na extremidade superior. O Levels.fyi recolhe salários anónimos e verificados de funcionários atuais e antigos da Domo. Última atualização: 10/14/2025

$160K

Engenheiro de Software
Median $155K
Designer de Produto
Median $115K

Designer UX

Gestor de Produto
Median $183K

Marketing
Median $183K
Assistente Administrativo
$44.8K
Cientista de Dados
$125K
Designer Gráfico
$22.9K
Recrutador
$141K
Vendas
$163K
Gestor de Engenharia de Software
$159K
Gestor de Programa Técnico
$77.4K
Cronograma de Aquisição

25%

ANO 1

25%

ANO 2

25%

ANO 3

25%

ANO 4

Tipo de Ações
Options

Na Domo, Options estão sujeitas a um cronograma de aquisição de 4 anos:

  • 25% adquire-se no 1st-ANO (25.00% anual)

  • 25% adquire-se no 2nd-ANO (6.25% trimestral)

  • 25% adquire-se no 3rd-ANO (6.25% trimestral)

  • 25% adquire-se no 4th-ANO (6.25% trimestral)

Perguntas Frequentes

A função com maior remuneração reportada na Domo é Gestor de Produto com uma remuneração total anual de $183,000. Isto inclui o salário base bem como qualquer compensação potencial em ações e bónus.
A remuneração total anual mediana reportada na Domo é $140,700.

