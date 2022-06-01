Diretório de Empresas
Domino Data Lab
Trabalha Aqui? Reclame a Sua Empresa

Domino Data Lab Salários

O salário da Domino Data Lab varia de $165,825 em remuneração total por ano para um Redactor Técnico na extremidade inferior a $497,376 para um Gestor de Engenharia de Software na extremidade superior. O Levels.fyi recolhe salários anónimos e verificados de funcionários atuais e antigos da Domino Data Lab. Última atualização: 10/14/2025

$160K

Seja Remunerado, Não Enganado

Negociámos milhares de ofertas e alcançamos regularmente aumentos de 30 mil dólares+ (por vezes 300 mil dólares+). Negoceie o seu salário ou o seu currículo revisto pelos verdadeiros especialistas - recrutadores que o fazem diariamente.

Engenheiro de Software
Median $208K
Gestor de Produto
Median $240K
Cientista de Dados
$247K

What do Product Managers even do?

Like seriously, most of them have 0 technical ability. They show up to meetings, and when asked about basic requirements they say "I'll ask leadership" or lean on me to tell them, or give a corporate word salad to get out of the question all together. Then, as the engineer, I'm still left with figuring out the real requirements, socializing them, getting consensus, and implementing it. 

95 60
95 60
Analista Financeiro
$229K
Designer de Produto
$191K
Recrutador
$229K
Gestor de Engenharia de Software
$497K
Arquitecto de Soluções
$171K
Redactor Técnico
$166K
Não encontra o seu cargo?

Pesquise todos os salários na nossa página de remunerações ou adicione o seu salário para ajudar a desbloquear a página.


Cronograma de Aquisição

25%

ANO 1

25%

ANO 2

25%

ANO 3

25%

ANO 4

Na Domino Data Lab, Concessões de ações/participação estão sujeitas a um cronograma de aquisição de 4 anos:

  • 25% adquire-se no 1st-ANO (25.00% anual)

  • 25% adquire-se no 2nd-ANO (2.08% mensal)

  • 25% adquire-se no 3rd-ANO (2.08% mensal)

  • 25% adquire-se no 4th-ANO (2.08% mensal)

Tens alguma questão? Pergunta à comunidade.

Visita a comunidade Levels.fyi para interagires com funcionários de diferentes empresas, obteres dicas de carreira e muito mais.

Visita Agora!

Perguntas Frequentes

A função com maior remuneração reportada na Domino Data Lab é Gestor de Engenharia de Software at the Common Range Average level com uma remuneração total anual de $497,376. Isto inclui o salário base bem como qualquer compensação potencial em ações e bónus.
A remuneração total anual mediana reportada na Domino Data Lab é $228,850.

Empregos em Destaque

    Nenhum emprego em destaque encontrado para Domino Data Lab

Empresas Relacionadas

  • Vicarious
  • Apollo GraphQL
  • TrustArc
  • DomainTools
  • BlueVoyant
  • Ver todas as empresas ➜

Outros Recursos