Dollar Tree
Dollar Tree Salários

A faixa salarial da Dollar Tree varia de $59,700 em remuneração total por ano para um Contabilista no limite inferior a $211,050 para um Gestor de Produto no limite superior. A Levels.fyi recolhe salários anónimos e verificados de funcionários atuais e antigos da Dollar Tree. Última atualização: 8/17/2025

$160K

Contabilista
$59.7K
Serviço de Atendimento ao Cliente
$66.1K
Gestor de Produto
$211K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

60 9
60 9
Recrutador
$122K
Arquiteto de Soluções
$204K
Capitalista de Risco
$71K
FAQs

The highest paying role reported at Dollar Tree is Gestor de Produto at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $211,050. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Dollar Tree is $96,324.

