Dollar Tree Salários

A faixa salarial da Dollar Tree varia de $59,700 em remuneração total por ano para um Contabilista no limite inferior a $211,050 para um Gestor de Produto no limite superior. A Levels.fyi recolhe salários anónimos e verificados de funcionários atuais e antigos da Dollar Tree . Última atualização: 8/17/2025