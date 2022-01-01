Diretório de Empresas
Dolby Laboratories
Trabalha aqui? Reivindique a Sua Empresa

Dolby Laboratories Salários

A faixa salarial da Dolby Laboratories varia de $87,720 em remuneração total por ano para um Recursos Humanos no limite inferior a $537,300 para um Gestor de Operações de Negócios no limite superior. A Levels.fyi recolhe salários anónimos e verificados de funcionários atuais e antigos da Dolby Laboratories. Última atualização: 8/17/2025

$160K

Seja Pago, Não Seja Manipulado

Negociamos milhares de ofertas e, regularmente, conseguimos aumentos de $30K+ (por vezes $300K+).Obtenha o seu salário negociado ou a sua revisão de currículo pelos verdadeiros especialistas - recrutadores que o fazem diariamente.

Engenheiro de Software
P2 $134K
P3 $195K
P4 $231K
P5 $281K

Cientista de Investigação

Gestor de Produto
P3 $208K
P4 $265K
Gestor de Operações de Negócios
$537K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

60 9
60 9
Desenvolvimento de Negócios
$400K
Cientista de Dados
$299K
Engenheiro Eletrotécnico
$122K
Analista Financeiro
$249K
Engenheiro de Hardware
$188K
Recursos Humanos
$87.7K
Tecnólogo de Informação (TI)
$250K
Marketing
$292K
Operações de Marketing
$381K
Designer de Produto
$183K
Gestor de Projeto
$116K
Vendas
$151K
Engenheiro de Vendas
$208K
Arquiteto de Soluções
$138K
Gestor de Programa Técnico
$152K
Falta o seu cargo?

Pesquise todos os salários na nossa página de remuneração ou adicione o seu salário para ajudar a desbloquear a página.


Plano de Aquisição

25%

ANO 1

25%

ANO 2

25%

ANO 3

25%

ANO 4

Tipo de Ação
RSU

Na Dolby Laboratories, as RSUs estão sujeitas a um plano de aquisição de 4 anos:

  • 25% adquire em 1st-ANO (25.00% anual)

  • 25% adquire em 2nd-ANO (25.00% anual)

  • 25% adquire em 3rd-ANO (25.00% anual)

  • 25% adquire em 4th-ANO (25.00% anual)

Tem uma pergunta? Pergunte à comunidade.

Visite a comunidade do Levels.fyi para interagir com funcionários de diferentes empresas, obter dicas de carreira e mais.

Visitar Agora!

FAQs

The highest paying role reported at Dolby Laboratories is Gestor de Operações de Negócios at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $537,300. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Dolby Laboratories is $208,158.

Ofertas de Emprego em Destaque

    Nenhuma oferta de emprego em destaque encontrada para Dolby Laboratories

Empresas Relacionadas

  • Fitbit
  • Zynga
  • Sonos
  • Yelp
  • Grubhub
  • Ver todas as empresas ➜

Outros Recursos