Dojo Salários

A faixa salarial da Dojo varia de $66,060 em remuneração total por ano para um Tecnólogo de Informação (TI) no limite inferior a $154,726 para um Gestor de Engenharia de Software no limite superior. A Levels.fyi recolhe salários anónimos e verificados de funcionários atuais e antigos da Dojo. Última atualização: 8/17/2025

$160K

Engenheiro de Software
Median $129K

Engenheiro de Software Full-Stack

Gestor de Engenharia de Software
Median $155K
Cientista de Dados
$89.8K

Tecnólogo de Informação (TI)
$66.1K
Designer de Produto
$107K
Gestor de Produto
$117K
FAQs

Vị trí được trả lương cao nhất được báo cáo tại Dojo là Gestor de Engenharia de Software với tổng thu nhập hàng năm là $154,726. Điều này bao gồm lương cơ bản cũng như bất kỳ khoản bồi thường cổ phiếu tiềm năng và tiền thưởng nào.
Tổng thu nhập trung vị hàng năm được báo cáo tại Dojo là $111,917.

