Diretório de Empresas
Docket
Trabalha Aqui? Reclame a Sua Empresa

Docket Salários

O salário da Docket varia de $29,039 em remuneração total por ano para um Designer de Produto na extremidade inferior a $69,301 para um Engenheiro de Software na extremidade superior. O Levels.fyi recolhe salários anónimos e verificados de funcionários atuais e antigos da Docket. Última atualização: 9/12/2025

$160K

Seja Remunerado, Não Enganado

Negociámos milhares de ofertas e alcançamos regularmente aumentos de 30 mil dólares+ (por vezes 300 mil dólares+). Negoceie o seu salário ou o seu currículo revisto pelos verdadeiros especialistas - recrutadores que o fazem diariamente.

Designer de Produto
$29K
Gestor de Produto
$39.8K
Engenheiro de Software
$69.3K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

67 10
67 10
Não encontra o seu cargo?

Pesquise todos os salários na nossa página de remunerações ou adicione o seu salário para ajudar a desbloquear a página.


Perguntas Frequentes

Den högst betalda rollen som rapporterats på Docket är Engenheiro de Software at the Common Range Average level med en årlig total ersättning på $69,301. Detta inkluderar grundlön samt eventuell aktiekompensation och bonusar.
Den årliga medianen för total ersättning som rapporterats på Docket är $39,800.

Empregos em Destaque

    Nenhum emprego em destaque encontrado para Docket

Empresas Relacionadas

  • Uber
  • Databricks
  • Spotify
  • Intuit
  • Snap
  • Ver todas as empresas ➜

Outros Recursos