DNV Engenheiro de Software Salários em Greater Oslo Region

O pacote de remuneração in Greater Oslo Region mediano de Engenheiro de Software na DNV totaliza NOK 676K por year. Veja a discriminação do salário base, acções e bónus para os pacotes de remuneração total da DNV. Última atualização: 11/6/2025

Pacote Mediano
company icon
DNV
Software Engineer
Oslo, OS, Norway
Total por ano
NOK 676K
Nível
L1
Base
NOK 676K
Stock (/yr)
NOK 0
Bónus
NOK 0
Anos na empresa
1 Ano
Anos exp
1 Ano
Últimas Submissões Salariais
Perguntas Frequentes

O pacote salarial com maior remuneração reportado para um Engenheiro de Software na DNV in Greater Oslo Region situa-se numa remuneração total anual de NOK 902,220. Isto inclui o salário base bem como qualquer compensação potencial em ações e bónus.
A remuneração total anual mediana reportada na DNV para a função de Engenheiro de Software in Greater Oslo Region é NOK 675,840.

