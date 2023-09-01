Diretório de Empresas
dmarcian
dmarcian Salários

O salário da dmarcian varia de $125,625 em remuneração total por ano para um Gestor de Projeto na extremidade inferior a $134,640 para um Engenheiro de Software na extremidade superior. O Levels.fyi recolhe salários anónimos e verificados de funcionários atuais e antigos da dmarcian. Última atualização: 11/19/2025

Gestor de Projeto
$126K
Engenheiro de Software
$135K
Perguntas Frequentes

A função com maior remuneração reportada na dmarcian é Engenheiro de Software at the Common Range Average level com uma remuneração total anual de $134,640. Isto inclui o salário base bem como qualquer compensação potencial em ações e bónus.
A remuneração total anual mediana reportada na dmarcian é $130,133.

