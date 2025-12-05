Diretório de Empresas
Diversified Insurance
  • Salários
  • Analista de Dados

  • Todos os Salários de Analista de Dados

Diversified Insurance Analista de Dados Salários

A remuneração total média de Analista de Dados in United States na Diversified Insurance varia de $48.4K a $70.2K por year. Veja a discriminação do salário base, acções e bónus para os pacotes de remuneração total da Diversified Insurance. Última atualização: 12/5/2025

Remuneração Total Média

$54.9K - $63.7K
United States
Intervalo Comum
Intervalo Possível
$48.4K$54.9K$63.7K$70.2K
Intervalo Comum
Intervalo Possível

Quais são os níveis de carreira na Diversified Insurance?

Perguntas Frequentes

O pacote salarial com maior remuneração reportado para um Analista de Dados na Diversified Insurance in United States situa-se numa remuneração total anual de $70,210. Isto inclui o salário base bem como qualquer compensação potencial em ações e bónus.
A remuneração total anual mediana reportada na Diversified Insurance para a função de Analista de Dados in United States é $48,380.

Outros Recursos

