Dimensional Fund Advisors
Dimensional Fund Advisors Salários

O salário da Dimensional Fund Advisors varia de $61,918 em remuneração total por ano para um Analista Financeiro na extremidade inferior a $221,000 para um Arquitecto de Soluções na extremidade superior. O Levels.fyi recolhe salários anónimos e verificados de funcionários atuais e antigos da Dimensional Fund Advisors. Última atualização: 10/12/2025

$160K

Engenheiro de Software
Median $149K
Arquitecto de Soluções
Median $221K
Analista de Negócio
$116K

Analista de Dados
$128K
Analista Financeiro
$61.9K
Information Technologist (IT)
$183K
Vendas
Median $180K
Perguntas Frequentes

A função com maior remuneração reportada na Dimensional Fund Advisors é Arquitecto de Soluções com uma remuneração total anual de $221,000. Isto inclui o salário base bem como qualquer compensação potencial em ações e bónus.
A remuneração total anual mediana reportada na Dimensional Fund Advisors é $149,050.

Outros Recursos