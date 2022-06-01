DigitalOnUs Salários

Diretório de Empresas
O salário da DigitalOnUs varia de $58,729 em remuneração total por ano para um Engenheiro de Software na extremidade inferior a $80,400 para um Arquiteto de Soluções na extremidade superior. O Levels.fyi recolhe salários anónimos e verificados de funcionários atuais e antigos da DigitalOnUs. Última atualização: 11/23/2025

Engenheiro de Software
Median $58.7K
Arquiteto de Soluções
$80.4K
Perguntas Frequentes

A função com maior remuneração reportada na DigitalOnUs é Arquiteto de Soluções at the Common Range Average level com uma remuneração total anual de $80,400. Isto inclui o salário base bem como qualquer compensação potencial em ações e bónus.
A remuneração total anual mediana reportada na DigitalOnUs é $69,564.

