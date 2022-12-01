Dexterity Salários

Diretório de Empresas
O salário da Dexterity varia de $140,000 em remuneração total por ano para um Engenheiro de Software na extremidade inferior a $155,775 para um Engenheiro de Hardware na extremidade superior. O Levels.fyi recolhe salários anónimos e verificados de funcionários atuais e antigos da Dexterity. Última atualização: 10/11/2025

$160K

Engenheiro de Software
Median $140K
Engenheiro de Hardware
$156K
Marketing
$141K

Cronograma de Aquisição

25%

ANO 1

25%

ANO 2

25%

ANO 3

25%

ANO 4

Na Dexterity, Concessões de ações/participação estão sujeitas a um cronograma de aquisição de 4 anos:

  • 25% adquire-se no 1st-ANO (25.00% anual)

  • 25% adquire-se no 2nd-ANO (2.08% mensal)

  • 25% adquire-se no 3rd-ANO (2.08% mensal)

  • 25% adquire-se no 4th-ANO (2.08% mensal)

Perguntas Frequentes

