A remuneração de Engenheiro de Software in Germany na Deutsche Telekom varia de €41.1K por year para Junior Software Engineer a €131K por year para Principal Software Engineer. O pacote de remuneração in Germany mediano year totaliza €66.5K. Veja a discriminação do salário base, acções e bónus para os pacotes de remuneração total da Deutsche Telekom. Última atualização: 11/5/2025
Nome do Nível
Total
Base
Ações
Bónus
Junior Software Engineer
€41.1K
€41.1K
€0
€0
Software Engineer
€63.7K
€63.7K
€0
€0
Senior Software Engineer
€85.3K
€85.3K
€0
€0
Lead Software Engineer
€ --
€ --
€ --
€ --
Empresa
Nome do Nível
Anos de Experiência
Remuneração Total
|Nenhum salário encontrado
