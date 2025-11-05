Diretório de Empresas
Deutsche Telekom
Deutsche Telekom Engenheiro de Software Salários em Budapest Metropolitan Area

A remuneração de Engenheiro de Software in Budapest Metropolitan Area na Deutsche Telekom varia de HUF 12.6M por year para Software Engineer a HUF 19.6M por year para Senior Software Engineer. O pacote de remuneração in Budapest Metropolitan Area mediano year totaliza HUF 12.41M. Veja a discriminação do salário base, acções e bónus para os pacotes de remuneração total da Deutsche Telekom. Última atualização: 11/5/2025

Média Remuneração Por Nível
Nome do Nível
Total
Base
Ações
Bónus
Junior Software Engineer
(Nível de Entrada)
HUF --
HUF --
HUF --
HUF --
Software Engineer
HUF 12.61M
HUF 12.2M
HUF 0
HUF 404K
Senior Software Engineer
HUF 19.6M
HUF 18.17M
HUF 0
HUF 1.43M
Lead Software Engineer
HUF --
HUF --
HUF --
HUF --
Últimas Submissões Salariais
Empresa

Localização | Data

Nome do Nível

Etiqueta

Anos de Experiência

Total / Na Empresa

Remuneração Total

Base | Ações (ano) | Bónus
Salários de Estágio

Quais são os níveis de carreira na Deutsche Telekom?

Títulos Incluídos

Engenheiro de Software Backend

Perguntas Frequentes

O pacote salarial com maior remuneração reportado para um Engenheiro de Software na Deutsche Telekom in Budapest Metropolitan Area situa-se numa remuneração total anual de HUF 22,534,265. Isto inclui o salário base bem como qualquer compensação potencial em ações e bónus.
A remuneração total anual mediana reportada na Deutsche Telekom para a função de Engenheiro de Software in Budapest Metropolitan Area é HUF 12,796,125.

