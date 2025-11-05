Diretório de Empresas
Deutsche Bahn
Deutsche Bahn Engenheiro de Software Salários em Greater Rhine-Main Area

O pacote de remuneração in Greater Rhine-Main Area mediano de Engenheiro de Software na Deutsche Bahn totaliza €65.1K por year. Veja a discriminação do salário base, acções e bónus para os pacotes de remuneração total da Deutsche Bahn. Última atualização: 11/5/2025

Deutsche Bahn
Devops Engineer
Total por ano
€65.1K
Nível
L2
Base
€64.1K
Stock (/yr)
€0
Bónus
€1K
Anos na empresa
2-4 Anos
Anos exp
11+ Anos
Quais são os níveis de carreira na Deutsche Bahn?
Últimas Submissões Salariais
Engenheiro de Software Backend

Perguntas Frequentes

O pacote salarial com maior remuneração reportado para um Engenheiro de Software na Deutsche Bahn in Greater Rhine-Main Area situa-se numa remuneração total anual de €106,746. Isto inclui o salário base bem como qualquer compensação potencial em ações e bónus.
A remuneração total anual mediana reportada na Deutsche Bahn para a função de Engenheiro de Software in Greater Rhine-Main Area é €60,513.

