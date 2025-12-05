Diretório de Empresas
Design Everest
Trabalha Aqui? Reclame a Sua Empresa
    Levels FYI Logo
  • Salários
  • Gestor de Produto

  • Todos os Salários de Gestor de Produto

Design Everest Gestor de Produto Salários

A remuneração total média de Gestor de Produto in United States na Design Everest varia de $83K a $116K por year. Veja a discriminação do salário base, acções e bónus para os pacotes de remuneração total da Design Everest. Última atualização: 12/5/2025

Remuneração Total Média

$90K - $109K
United States
Intervalo Comum
Intervalo Possível
$83K$90K$109K$116K
Intervalo Comum
Intervalo Possível

Só precisamos de 3 mais Gestor de Produto submissões na Design Everest para desbloquear!

Convida os teus amigos e comunidade para adicionarem salários anonimamente em menos de 60 segundos. Mais dados significa melhores insights para candidatos a emprego como tu e a nossa comunidade!

💰 Ver Todos Salários

💪 Contribuir O Teu Salário


Contribuir
Quais são os níveis de carreira na Design Everest?

Receba Salários Verificados na sua Caixa de Entrada

Subscrever ofertas Gestor de Produto verificadas.Receberá a discriminação dos detalhes de remuneração por e-mail. Saber Mais

Este site está protegido pelo reCAPTCHA e pela Política de Privacidade e Condições de Serviço da Google aplicam-se.

Perguntas Frequentes

O pacote salarial com maior remuneração reportado para um Gestor de Produto na Design Everest in United States situa-se numa remuneração total anual de $116,000. Isto inclui o salário base bem como qualquer compensação potencial em ações e bónus.
A remuneração total anual mediana reportada na Design Everest para a função de Gestor de Produto in United States é $83,000.

Empregos em Destaque

    Nenhum emprego em destaque encontrado para Design Everest

Empresas Relacionadas

  • Tesla
  • Databricks
  • Airbnb
  • Facebook
  • Amazon
  • Ver todas as empresas ➜

Outros Recursos

For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/design-everest/salaries/product-manager.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.