Descript Investigador de UX Salários

A remuneração total média de Investigador de UX in United States na Descript varia de $167K a $233K por year. Veja a discriminação do salário base, acções e bónus para os pacotes de remuneração total da Descript. Última atualização: 12/5/2025

Remuneração Total Média

$180K - $210K
United States
Intervalo Comum
Intervalo Possível
$167K$180K$210K$233K
Intervalo Comum
Intervalo Possível

Quais são os níveis de carreira na Descript?

Perguntas Frequentes

O pacote salarial com maior remuneração reportado para um Investigador de UX na Descript in United States situa-se numa remuneração total anual de $233,240. Isto inclui o salário base bem como qualquer compensação potencial em ações e bónus.
A remuneração total anual mediana reportada na Descript para a função de Investigador de UX in United States é $166,600.

