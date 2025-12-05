Diretório de Empresas
Deputy
Deputy Gestor de Design de Produto Salários

A remuneração total média de Gestor de Design de Produto in Australia na Deputy varia de A$133K a A$186K por year. Veja a discriminação do salário base, acções e bónus para os pacotes de remuneração total da Deputy. Última atualização: 12/5/2025

Remuneração Total Média

$93.9K - $111K
Australia
Intervalo Comum
Intervalo Possível
$87.6K$93.9K$111K$122K
Intervalo Comum
Intervalo Possível

Contribuir
Quais são os níveis de carreira na Deputy?

Perguntas Frequentes

O pacote salarial com maior remuneração reportado para um Gestor de Design de Produto na Deputy in Australia situa-se numa remuneração total anual de A$185,840. Isto inclui o salário base bem como qualquer compensação potencial em ações e bónus.
A remuneração total anual mediana reportada na Deputy para a função de Gestor de Design de Produto in Australia é A$133,424.

Outros Recursos

