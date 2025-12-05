Diretório de Empresas
DEPT
DEPT Designer de Produto Salários

Veja a discriminação do salário base, acções e bónus para os pacotes de remuneração total da DEPT. Última atualização: 12/5/2025

Remuneração Total Média

$106K - $123K
Switzerland
Intervalo Comum
Intervalo Possível
$97.7K$106K$123K$137K
Intervalo Comum
Intervalo Possível

Contribuir
Quais são os níveis de carreira na DEPT?

Títulos Incluídos

Designer UX

Perguntas Frequentes

O pacote salarial com maior remuneração reportado para um Designer de Produto na DEPT in Switzerland situa-se numa remuneração total anual de CHF 110,957. Isto inclui o salário base bem como qualquer compensação potencial em ações e bónus.
A remuneração total anual mediana reportada na DEPT para a função de Designer de Produto in Switzerland é CHF 79,255.

