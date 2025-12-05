Diretório de Empresas
DePaul University
DePaul University Assistente Administrativo Salários

A remuneração total média de Assistente Administrativo in United States na DePaul University varia de $42K a $57.5K por year. Veja a discriminação do salário base, acções e bónus para os pacotes de remuneração total da DePaul University. Última atualização: 12/5/2025

Remuneração Total Média

$45.5K - $54K
United States
Intervalo Comum
Intervalo Possível
$42K$45.5K$54K$57.5K
Intervalo Comum
Intervalo Possível

Quais são os níveis de carreira na DePaul University?

Perguntas Frequentes

O pacote salarial com maior remuneração reportado para um Assistente Administrativo na DePaul University in United States situa-se numa remuneração total anual de $57,500. Isto inclui o salário base bem como qualquer compensação potencial em ações e bónus.
A remuneração total anual mediana reportada na DePaul University para a função de Assistente Administrativo in United States é $42,000.

Outros Recursos

