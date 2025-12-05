Diretório de Empresas
Department of Veterans Affairs
Department of Veterans Affairs Tecnólogo da Informação (TI) Salários

A remuneração total média de Tecnólogo da Informação (TI) na Department of Veterans Affairs varia de $95.9K a $139K por year. Veja a discriminação do salário base, acções e bónus para os pacotes de remuneração total da Department of Veterans Affairs. Última atualização: 12/5/2025

Remuneração Total Média

$109K - $126K
United States
Intervalo Comum
Intervalo Possível
$95.9K$109K$126K$139K
Intervalo Comum
Intervalo Possível

Quais são os níveis de carreira na Department of Veterans Affairs?

Perguntas Frequentes

O pacote salarial com maior remuneração reportado para um Tecnólogo da Informação (TI) na Department of Veterans Affairs situa-se numa remuneração total anual de $139,230. Isto inclui o salário base bem como qualquer compensação potencial em ações e bónus.
A remuneração total anual mediana reportada na Department of Veterans Affairs para a função de Tecnólogo da Informação (TI) é $95,940.

