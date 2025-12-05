A remuneração de Engenheiro de Software in India na Dentsu varia de ₹735K por year para L1 a ₹647K por year para L2. O pacote de remuneração in India mediano year totaliza ₹843K. Veja a discriminação do salário base, acções e bónus para os pacotes de remuneração total da Dentsu. Última atualização: 12/5/2025
Nome do Nível
Total
Base
Ações
Bónus
L1
$8.4K
$8.1K
$0
$241
L2
$7.4K
$7.4K
$0
$0
L3
$ --
$ --
$ --
$ --
L4
$ --
$ --
$ --
$ --
Empresa
Nome do Nível
Anos de Experiência
Remuneração Total
|Nenhum salário encontrado
