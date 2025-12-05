Diretório de Empresas
Dentsu
Dentsu Recrutador Salários

A remuneração total média de Recrutador in United States na Dentsu varia de $135K a $193K por year. Veja a discriminação do salário base, acções e bónus para os pacotes de remuneração total da Dentsu. Última atualização: 12/5/2025

Remuneração Total Média

$155K - $182K
United States
Intervalo Comum
Intervalo Possível
$135K$155K$182K$193K
Intervalo Comum
Intervalo Possível

Contribuir
Quais são os níveis de carreira na Dentsu?

Perguntas Frequentes

O pacote salarial com maior remuneração reportado para um Recrutador na Dentsu in United States situa-se numa remuneração total anual de $193,050. Isto inclui o salário base bem como qualquer compensação potencial em ações e bónus.
A remuneração total anual mediana reportada na Dentsu para a função de Recrutador in United States é $135,300.

Outros Recursos

