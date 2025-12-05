Diretório de Empresas
Dentons
Trabalha Aqui? Reclame a Sua Empresa
    Levels FYI Logo
  • Salários
  • Atendimento ao Cliente

  • Todos os Salários de Atendimento ao Cliente

Dentons Atendimento ao Cliente Salários

A remuneração total média de Atendimento ao Cliente in Russia na Dentons varia de RUB 4.1M a RUB 5.82M por year. Veja a discriminação do salário base, acções e bónus para os pacotes de remuneração total da Dentons. Última atualização: 12/5/2025

Remuneração Total Média

$60.8K - $72K
Russia
Intervalo Comum
Intervalo Possível
$53.5K$60.8K$72K$75.9K
Intervalo Comum
Intervalo Possível

Só precisamos de 3 mais Atendimento ao Cliente submissões na Dentons para desbloquear!

Convida os teus amigos e comunidade para adicionarem salários anonimamente em menos de 60 segundos. Mais dados significa melhores insights para candidatos a emprego como tu e a nossa comunidade!

💰 Ver Todos Salários

💪 Contribuir O Teu Salário


Contribuir
Quais são os níveis de carreira na Dentons?

Receba Salários Verificados na sua Caixa de Entrada

Subscrever ofertas Atendimento ao Cliente verificadas.Receberá a discriminação dos detalhes de remuneração por e-mail. Saber Mais

Este site está protegido pelo reCAPTCHA e pela Política de Privacidade e Condições de Serviço da Google aplicam-se.

Perguntas Frequentes

O pacote salarial com maior remuneração reportado para um Atendimento ao Cliente na Dentons in Russia situa-se numa remuneração total anual de RUB 5,819,493. Isto inclui o salário base bem como qualquer compensação potencial em ações e bónus.
A remuneração total anual mediana reportada na Dentons para a função de Atendimento ao Cliente in Russia é RUB 4,098,947.

Empregos em Destaque

    Nenhum emprego em destaque encontrado para Dentons

Empresas Relacionadas

  • Dropbox
  • Uber
  • Airbnb
  • Netflix
  • Apple
  • Ver todas as empresas ➜

Outros Recursos

For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/dentons/salaries/customer-service.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.