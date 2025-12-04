Diretório de Empresas
DeNA
Trabalha Aqui? Reclame a Sua Empresa
    Levels FYI Logo
  • Salários
  • Analista de Cibersegurança

  • Todos os Salários de Analista de Cibersegurança

DeNA Analista de Cibersegurança Salários

A remuneração total média de Analista de Cibersegurança na DeNA varia de ¥4.23M a ¥5.91M por year. Veja a discriminação do salário base, acções e bónus para os pacotes de remuneração total da DeNA. Última atualização: 12/4/2025

Remuneração Total Média

$30.8K - $37.3K
Japan
Intervalo Comum
Intervalo Possível
$28.4K$30.8K$37.3K$39.7K
Intervalo Comum
Intervalo Possível

Só precisamos de 3 mais Analista de Cibersegurança submissões na DeNA para desbloquear!

Convida os teus amigos e comunidade para adicionarem salários anonimamente em menos de 60 segundos. Mais dados significa melhores insights para candidatos a emprego como tu e a nossa comunidade!

💰 Ver Todos Salários

💪 Contribuir O Teu Salário


Contribuir
Quais são os níveis de carreira na DeNA?

Receba Salários Verificados na sua Caixa de Entrada

Subscrever ofertas Analista de Cibersegurança verificadas.Receberá a discriminação dos detalhes de remuneração por e-mail. Saber Mais

Este site está protegido pelo reCAPTCHA e pela Política de Privacidade e Condições de Serviço da Google aplicam-se.

Perguntas Frequentes

O pacote salarial com maior remuneração reportado para um Analista de Cibersegurança na DeNA situa-se numa remuneração total anual de ¥5,908,532. Isto inclui o salário base bem como qualquer compensação potencial em ações e bónus.
A remuneração total anual mediana reportada na DeNA para a função de Analista de Cibersegurança é ¥4,227,657.

Empregos em Destaque

    Nenhum emprego em destaque encontrado para DeNA

Empresas Relacionadas

  • Pinterest
  • Spotify
  • Lyft
  • Snap
  • Square
  • Ver todas as empresas ➜

Outros Recursos

For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/dena/salaries/security-analyst.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.