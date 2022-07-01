Diretório de Empresas
DemandScience
Trabalha aqui? Reivindique a Sua Empresa

DemandScience Salários

A faixa salarial da DemandScience varia de $86,209 em remuneração total por ano para um Gestor de Produto no limite inferior a $180,196 para um Gestor de Engenharia de Software no limite superior. A Levels.fyi recolhe salários anónimos e verificados de funcionários atuais e antigos da DemandScience. Última atualização: 8/22/2025

$160K

Seja Pago, Não Seja Manipulado

Negociamos milhares de ofertas e, regularmente, conseguimos aumentos de $30K+ (por vezes $300K+).Obtenha o seu salário negociado ou a sua revisão de currículo pelos verdadeiros especialistas - recrutadores que o fazem diariamente.

Engenheiro de Software
Median $108K
Gestor de Produto
$86.2K
Gestor de Engenharia de Software
$180K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

60 9
60 9
Falta o seu cargo?

Pesquise todos os salários na nossa página de remuneração ou adicione o seu salário para ajudar a desbloquear a página.


FAQs

据报道，DemandScience最高薪的职位是Gestor de Engenharia de Software at the Common Range Average level，年总薪酬为$180,196。这包括基本工资以及任何潜在的股票薪酬和奖金。
据报道，DemandScience的年总薪酬中位数为$107,909。

Ofertas de Emprego em Destaque

    Nenhuma oferta de emprego em destaque encontrada para DemandScience

Empresas Relacionadas

  • Tesla
  • Databricks
  • Pinterest
  • Dropbox
  • PayPal
  • Ver todas as empresas ➜

Outros Recursos