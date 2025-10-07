A remuneração de Engenheiro de Software Full-Stack in Greater Bengaluru na Deloitte varia de ₹923K por year para L1 a ₹2.64M por year para L3. O pacote de remuneração in Greater Bengaluru mediano year totaliza ₹1.7M. Veja a discriminação do salário base, acções e bónus para os pacotes de remuneração total da Deloitte. Última atualização: 10/7/2025
Nome do Nível
Total
Base
Ações ()
Bónus
L1
₹923K
₹868K
₹0
₹54.9K
L2
₹1.62M
₹1.52M
₹0
₹103K
L3
₹2.64M
₹2.54M
₹0
₹97.3K
L4
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Empresa
Nome do Nível
Anos de Experiência
Remuneração Total
|Nenhum salário encontrado
25%
ANO 1
25%
ANO 2
25%
ANO 3
25%
ANO 4
Na Deloitte, Concessões de ações/participação estão sujeitas a um cronograma de aquisição de 4 anos:
25% adquire-se no 1st-ANO (25.00% anual)
25% adquire-se no 2nd-ANO (2.08% mensal)
25% adquire-se no 3rd-ANO (2.08% mensal)
25% adquire-se no 4th-ANO (2.08% mensal)