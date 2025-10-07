Diretório de Empresas
Deloitte Engenheiro de Software Backend Salários

A remuneração de Engenheiro de Software Backend in United States na Deloitte varia de $87.9K por year para L1 a $174K por year para L5. O pacote de remuneração in United States mediano year totaliza $118K. Veja a discriminação do salário base, acções e bónus para os pacotes de remuneração total da Deloitte. Última atualização: 10/7/2025

Média Nível
Nome do Nível
Total
Base
Ações ()
Bónus
L1
Analyst(Nível de Entrada)
$87.9K
$85.8K
$1K
$1.1K
L2
Consultant
$111K
$105K
$0
$5.2K
L3
Senior Consultant
$138K
$131K
$0
$6.5K
L4
$133K
$120K
$2.8K
$10.8K
Últimas Submissões Salariais
Empresa

Localização | Data

Nome do Nível

Etiqueta

Anos de Experiência

Total / Na Empresa

Remuneração Total

Base | Ações (ano) | Bónus
Cronograma de Aquisição

25%

ANO 1

25%

ANO 2

25%

ANO 3

25%

ANO 4

Na Deloitte, Concessões de ações/participação estão sujeitas a um cronograma de aquisição de 4 anos:

  • 25% adquire-se no 1st-ANO (25.00% anual)

  • 25% adquire-se no 2nd-ANO (2.08% mensal)

  • 25% adquire-se no 3rd-ANO (2.08% mensal)

  • 25% adquire-se no 4th-ANO (2.08% mensal)



Perguntas Frequentes

O pacote salarial com maior remuneração reportado para um Engenheiro de Software Backend na Deloitte in United States situa-se numa remuneração total anual de $174,000. Isto inclui o salário base bem como qualquer compensação potencial em ações e bónus.
A remuneração total anual mediana reportada na Deloitte para a função de Engenheiro de Software Backend in United States é $115,500.

Outros Recursos