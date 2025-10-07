A remuneração de Auditor in India na Deloitte varia de ₹1.01M por year para L1 a ₹2.93M por year para L3. Veja a discriminação do salário base, acções e bónus para os pacotes de remuneração total da Deloitte. Última atualização: 10/7/2025
Nome do Nível
Total
Base
Ações ()
Bónus
L1
₹1.01M
₹938K
₹0
₹75.2K
L2
₹1.53M
₹1.34M
₹0
₹190K
L3
₹2.93M
₹2.53M
₹0
₹403K
L4
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Empresa
Nome do Nível
Anos de Experiência
Remuneração Total
|Nenhum salário encontrado
