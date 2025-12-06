Diretório de Empresas
A remuneração de Gestor de Produto in United States na Dell Technologies varia de $117K por year para I7 a $645K por year para E1. O pacote de remuneração in United States mediano year totaliza $230K. Veja a discriminação do salário base, acções e bónus para os pacotes de remuneração total da Dell Technologies. Última atualização: 12/6/2025

Média Remuneração Por Nível
Nome do Nível
Total
Base
Ações
Bónus
I7
Advisor
$117K
$111K
$522
$5.6K
I8
Senior Advisor
$176K
$163K
$1.4K
$11.7K
I9
Consultant
$244K
$198K
$16.4K
$29.8K
I10
Senior Consultant
$317K
$226K
$35.9K
$55.3K
Últimas Submissões Salariais
Empresa

Localização | Data

Nome do Nível

Etiqueta

Anos de Experiência

Total / Na Empresa

Remuneração Total

Base | Ações (ano) | Bónus
Salários de Estágio

Cronograma de Aquisição

33.3%

ANO 1

33.3%

ANO 2

33.3%

ANO 3

Tipo de Ações
RSU

Na Dell Technologies, RSUs estão sujeitas a um cronograma de aquisição de 3 anos:

  • 33.3% adquire-se no 1st-ANO (33.30% anual)

  • 33.3% adquire-se no 2nd-ANO (33.30% anual)

  • 33.3% adquire-se no 3rd-ANO (33.30% anual)



Perguntas Frequentes

O pacote salarial com maior remuneração reportado para um Gestor de Produto na Dell Technologies in United States situa-se numa remuneração total anual de $645,000. Isto inclui o salário base bem como qualquer compensação potencial em ações e bónus.
A remuneração total anual mediana reportada na Dell Technologies para a função de Gestor de Produto in United States é $230,000.

