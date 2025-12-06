A remuneração total média de Gestor de Design de Produto in China na Dell Technologies varia de CN¥869K a CN¥1.24M por year. Veja a discriminação do salário base, acções e bónus para os pacotes de remuneração total da Dell Technologies. Última atualização: 12/6/2025
Remuneração Total Média
33.3%
ANO 1
33.3%
ANO 2
33.3%
ANO 3
Na Dell Technologies, RSUs estão sujeitas a um cronograma de aquisição de 3 anos:
33.3% adquire-se no 1st-ANO (33.30% anual)
33.3% adquire-se no 2nd-ANO (33.30% anual)
33.3% adquire-se no 3rd-ANO (33.30% anual)
