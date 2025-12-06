Diretório de Empresas
Dell Technologies
Dell Technologies Consultor de Gestão Salários

A remuneração de Consultor de Gestão in Ireland na Dell Technologies totaliza €118K por year para L9. Veja a discriminação do salário base, acções e bónus para os pacotes de remuneração total da Dell Technologies. Última atualização: 12/6/2025

Remuneração Total Média

$110K - $129K
Ireland
Intervalo Comum
Intervalo Possível
$102K$110K$129K$142K
Intervalo Comum
Intervalo Possível
Média Remuneração Por Nível
Nome do Nível
Total
Base
Ações
Bónus
L5
$ --
$ --
$ --
$ --
L6
$ --
$ --
$ --
$ --
L7
$ --
$ --
$ --
$ --
L8
$ --
$ --
$ --
$ --
Ver 3 Mais Níveis
Cronograma de Aquisição

33.3%

ANO 1

33.3%

ANO 2

33.3%

ANO 3

Tipo de Ações
RSU

Na Dell Technologies, RSUs estão sujeitas a um cronograma de aquisição de 3 anos:

  • 33.3% adquire-se no 1st-ANO (33.30% anual)

  • 33.3% adquire-se no 2nd-ANO (33.30% anual)

  • 33.3% adquire-se no 3rd-ANO (33.30% anual)



Perguntas Frequentes

O pacote salarial com maior remuneração reportado para um Consultor de Gestão na Dell Technologies in Ireland situa-se numa remuneração total anual de €123,567. Isto inclui o salário base bem como qualquer compensação potencial em ações e bónus.
A remuneração total anual mediana reportada na Dell Technologies para a função de Consultor de Gestão in Ireland é €88,715.

Outros Recursos

