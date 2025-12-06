Diretório de Empresas
Dell Technologies
Veja a discriminação do salário base, acções e bónus para os pacotes de remuneração total da Dell Technologies. Última atualização: 12/6/2025

Remuneração Total Média

$50.6K - $59.9K
Australia
Intervalo Comum
Intervalo Possível
$44.5K$50.6K$59.9K$63.2K
Intervalo Comum
Intervalo Possível

Cronograma de Aquisição

33.3%

ANO 1

33.3%

ANO 2

33.3%

ANO 3

Tipo de Ações
RSU

Na Dell Technologies, RSUs estão sujeitas a um cronograma de aquisição de 3 anos:

  • 33.3% adquire-se no 1st-ANO (33.30% anual)

  • 33.3% adquire-se no 2nd-ANO (33.30% anual)

  • 33.3% adquire-se no 3rd-ANO (33.30% anual)



Perguntas Frequentes

O pacote salarial com maior remuneração reportado para um Tecnólogo da Informação (TI) na Dell Technologies in Israel situa-se numa remuneração total anual de A$96,242. Isto inclui o salário base bem como qualquer compensação potencial em ações e bónus.
A remuneração total anual mediana reportada na Dell Technologies para a função de Tecnólogo da Informação (TI) in Israel é A$67,788.

Outros Recursos

